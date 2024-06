Verkeer loopt vast door staking sector metaal & techniek bij Suikerunie terrein

Groningen – Op 27 en 28 juni leggen werknemers in de sector metaal & techniek voor 48 uur het werk neer. Dat gebeurt op zeven locaties door heel Nederland. De werkgevers hebben na een serie van 20 regionale stakingen nog steeds geen goed loonbod neergelegd.

De afgelopen maand werden door het hele land 24-uursstakingen gehouden waarbij duizenden FNV-leden hun werk tijdelijk neerlegden. De laatste stakingen waren afgelopen donderdag in Hengelo en Hoogeveen.

Hardere en langere acties

Tijdens de stakingen werd de roep van de werknemers om hardere acties steeds luider. ‘Het is tijd daar gehoor aan te geven’, zegt FNV cao-onderhandelaar Peter Reniers. ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat de werkgevers het al zover hebben laten komen. Het gebrek aan bereidheid om tegemoet te komen aan onze belangrijkste eisen, met name op het gebied van (jeugd)loon, zwaarwerk-regeling en generatiepact, is zwaar teleurstellend. Eerst houden we een korte wapenstilstand. We geven de werkgevers nu de kans om alsnog een goed bod te doen. Komt dat er niet, dan komen we weer in actie. En deze keer harder en langer.’

Twee dagen staken

De staking zal twee dagen duren en wordt gehouden op zeven locaties door heel Nederland. Op 27 juni komen de werknemers bij elkaar in:

Groningen (Suikerunie-terrein, van 10.00 tot 11.30 uur)

