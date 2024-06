Appingedam – Aan de Dijkhuizenweg in Appingedam is donderdagmorgen een auto in het water beland. De bestuurder kon zelfstandig uit de auto komen. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Hij verzette zich tijdens de aanhouding en is in een arrestantenbus afgevoerd meldt Rtvnoord.

Later bleek er nog iemand in de auto te zitten. Dit slachtoffer is door de brandweer uit de auto gehaald.

