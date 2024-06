Rtvnoord: Tamara schrikt zich dood van Defensie-oefening op haar oprit

Zeerijp – De oprit van Tamara Ottens uit Zeerijp ligt bezaaid met verbindingsstukken van oefenmunitie. Zij en haar kinderen hebben de schrik nog in de benen na een oefening van Defensie gisteren, waarvan zij niet op de hoogte waren. ‘Voor mijn gevoel werd er gericht op ons huis geschoten.’

'Ik was in de tuin met twee van mijn drie kinderen', vertelt Tamara. 'Ik hoorde eerst een dof geluid en opeens klonk het vrij dichtbij alsof er iets aan het ontploffen was. Ik heb de kinderen bij me geroepen.' 'Ik kon maar één ding bedenken en dat was dat we zo snel mogelijk weg moesten', gaat Tamara verder.

Nb: Op diverse websites was het aangekondigd en er waren flyers verspreid met informatie. Ook stond het op de Facebook van de Gemeente. Zochten wij uit van 112Groningen. Het oefenen duurt tot vrijdag.

