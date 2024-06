Ook JOVD maakt zich zorgen over aantal geweldsincidenten: “Pleit voor meer camera’s”

Groningen – Ook de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, maakt zich zorgen over het aantal geweldsincidenten dat zich in de voorbije weken in de stad heeft voorgedaan. Zij pleiten voor een integrale aanpak.

“Om de trend te keren is een integrale aanpak nodig”, vertelt Stephan van der Linden. “Hiermee bedoelen we dat er goed gebruik gemaakt gaat worden van de beschikbare politiecapaciteit. Surveillances kunnen ingezet worden in risicogebieden waarmee ze een preventieve werking hebben. Daarnaast lijkt het ons slim om intensievere controles op te zetten om het aantal messen en vuurwapens op straat te verminderen. Daarnaast pleiten we voor de inzet van buurtpreventieteams en meer camera’s in de binnenstad.” Ook denkt de JOVD dat het goed is dat er educatieve programma’s ingezet worden die jongeren bewust maken van de gevaren van messen- en vuurwapenbezit en -gebruik.

Afgelopen weekend vonden er verschillende geweldsincidenten plaats in de stad. Vrijdagavond vond er een steekpartij plaats bij het Stadsstrand. Zondagochtend raakte een persoon zwaargewond bij een schietpartij op de Rademarkt. Zondagmiddag vond er een gewelddadige beroving plaats in de wijk Lewenborg. In de afgelopen zes weken gaat het om zes steek- en twee schietpartijen. Naast de JOVD maakt ook de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen zich zorgen.

Raadslid Yaneth Menger liet afgelopen zondag weten de situatie onverteerbaar te vinden. Menger: “Van mensen op straat krijg ik de vraag wat er toch aan de hand is in Groningen. Mensen zien al een langere periode berichtgevingen voorbij komen in de media waarin melding wordt gemaakt over ernstige geweldsincidenten die zich in onze stad voordoen. En dat raakt het veiligheidsgevoel. Mensen durven tijdens bepaalde uren van de dag niet meer de straat op.”

De Stadspartij heeft vragen gesteld die woensdag behandeld worden in de gemeenteraad.

