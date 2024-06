Brandweer rukt uit voor rokende scootmobiel accu in woning

Groningen – De Groninger brandweer moest dinsdagmiddag uitrukken voor een accubrand in een woning aan het Savornin Lohmanplein in Groningen. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brandweer kreeg rond 16.45 een melding van een brand waarop de hulpdiensten uitrukte. De brandweer heeft de situatie onder controle gebracht. De woning is door de brandweer geventileerd. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. De bewoners moesten vanwege de brand tijdelijk hun woning verlaten.

