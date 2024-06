Musselkanaal – In een transformatorhuisje aan de A.H. van Swinderenstraat in Musselkanaal is dinsdagavond rond half zeven brand uitgebroken. Rond acht uur was de spanning van het huisje en de brand geblust. In totaal zijn 23 woningen ontruimd vanwege rookontwikkeling.

De bewoners worden opgevangen in de kerk aan de Marktstraat in Musselkanaal. Een brandweerwoordvoerder zegt dat de bewoners binnen afzienbare tijd hun huis weer in kunnen.

