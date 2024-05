Groningen – Het is nu al feest in Groningen. Rond 16:45 uur begon de tocht richting de Euroborg waar ze om 18:00 uur aankomen.

Om 20:00 uur begint de kraker tegen Roda JC. De sfeer is goed. Groningen is er klaar voor. Honderden fans lopen mee in de tocht. Er werd vuurwerk afgestoken en rookbommen. Om 18:20 uur kwam de bus van FC Groningen aan bij het stadion.

Foto's