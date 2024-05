Bedum – De brandweer van Middelstum is vrijdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Waldadrift in Bedum. Er was daardoor rookontwikkeling in de woning ontstaan.

Het betrof kortsluiting in een magnetron in de keuken. De bewoners hebben het stroom eraf gehaald. De brandweer deed een nacontrole en ventileert de woning.

