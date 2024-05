Brandweer rukt uit voor brand in stroomkastje

Meedhuizen – Vrijdag aan het einde van de middag kwam er een melding van een brand bijgebouw aan de Meedhuizerweg in Meedhuizen.

Voor deze melding werden er twee tankautospuiten opgeroepen, dit waren Delfzijl en Siddeburen. Delfzijl werd later ingetrokken en Siddeburen kwam ter plaatse.

Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een verdeelkast voor elektra. Deze kast was helemaal doorgesmolten. De brandweer heeft een nacontrole gedaan en gewacht op Enexis.

Enexis heeft het stroom omgeleid via andere kasten. Het is niet bekend of er bewoners last hadden van het incident.

Foto's