Forse woningbrand in Marum, bewoners en huisdieren op tijd buiten

Marum – In een woning aan de Reigersstraat in Marum is zaterdagavond een forse brand uitgebroken. De brand woedde in de middelste woning van een blok van drie aaneengebouwde woningen.

De brand ontstond rond 18.35 uur. Vanwege de omvang van het vuur schaalde de brandweer op naar middelbrand en werden meerdere brandweervoertuigen ingezet om de brand te bestrijden.

De bewoners en hun huisdieren konden de woning op tijd verlaten. Uit voorzorg werden ook de naastgelegen woningen ontruimd. De omgeving werd afgezet zodat de hulpdiensten veilig hun werkzaamheden konden uitvoeren.

Na enige tijd kon de brandweer het sein brand meester geven. De brand is inmiddels geblust en de brandweer voert nog een nacontrole uit om er zeker van te zijn dat het vuur niet opnieuw oplaait.

Bij de brand raakte niemand gewond. Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Foto's