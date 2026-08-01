KNRM schiet vastgelopen Belgisch zeiljacht te hulp op de Waddenzee

De KNRM heeft zaterdagochtend een Belgisch zeiljacht geholpen dat op de Waddenzee in de problemen was geraakt. Dat meldt RTV Noord.

Volgens RTV Noord kwam rond 08.42 uur een mayday-oproep binnen bij de KNRM op Schiermonnikoog. De twee opvarenden werden overvallen door plotselinge harde wind en hevige regen. Tijdens de poging het grootzeil te strijken raakte een landvast overboord, waarna het touw in de schroef van het schip terechtkwam.

Door het defect dreef het zeiljacht richting ondiep water en dreigde het vast te lopen. Een reddingboot van de KNRM kwam ter plaatse en nam het schip op sleeptouw. Nabij Rottumerplaat kon het touw uit de schroef worden verwijderd. Na controle bleek de motor geen schade te hebben opgelopen, waarna de opvarenden hun reis veilig konden vervolgen.

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