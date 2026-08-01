Twee aanhoudingen na vechtpartij bij restaurant in Groningen

Groningen – Bij restaurant Zondag aan de Kruissingel in Groningen heeft zaterdagavond een flinke vechtpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn twee personen aangehouden.

Volgens getuigen ontstond de vechtpartij nadat één van de betrokkenen twee jongens zou hebben willen neersteken. Mensen die op het terras zaten, grepen daarop in en zouden de verdachte hebben overmeesterd. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen.

Beide betrokken mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Eén van hen is met spoed vervoerd, de ander zonder spoed. Over eventuele gewonden is op dit moment niets bekend.

Na de aanhoudingen keerde de rust terug in de omgeving. De politie onderzoekt de toedracht van het incident.

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