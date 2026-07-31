Minder reizigers op Groningen Airport Eelde, wel meer vliegbewegingen

Eelde – Groningen Airport Eelde heeft in het tweede kwartaal van 2026 minder passagiers verwerkt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijkertijd nam het aantal starts en landingen op de luchthaven juist toe.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in het tweede kwartaal 27.011 reizigers via Eelde vlogen. Dat zijn er minder dan de 30.187 passagiers in dezelfde periode van 2025. Ook ligt het aantal lager dan in de vergelijkbare kwartalen van 2023 en 2024.

Het aantal vliegbewegingen steeg juist. In het tweede kwartaal werden 3.602 starts en landingen geregistreerd, tegenover 3.245 een jaar eerder. Daarmee is sprake van het hoogste aantal vliegbewegingen in een tweede kwartaal sinds 2018.

De oefenactiviteiten van Defensie op de luchthaven, die eind juni en begin juli plaatsvonden, hebben waarschijnlijk bijgedragen aan deze toename.

Landelijk was juist sprake van groei. De vijf nationale luchthavens verwerkten in het tweede kwartaal gezamenlijk 21,2 miljoen passagiers. Dat is een stijging van 2,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2025.

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