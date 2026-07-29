GGD waarschuwt voor blauwalg op meerdere zwemplekken

Groningen – GGD Groningen waarschuwt zwemmers voor blauwalg op meerdere zwemplekken in de provincie, ook in de gemeente Groningen. Blauwalg is op meerdere zwemplekken in Groningen aangetroffen. Daardoor is het op sommige locaties niet verstandig om te gaan zwemmen.

In onze gemeente is onder meer blauwalg aangetroffen in de Ruskenveense Plas bij Hoogkerk, evenals in de Kardingerplas. Voor deze twee zwemplekken geldt slechts een waarschuwing voor zwemmers. Bij De Lijte aan de Meerweg bij Haren geldt al een paar weken een negatief zwemadvies vanwege de hoeveelheid blauwalg. Vlakbij Stad is ook blauwalg aangetroffen in de Lettelberterplas en bij dagrecreatieterrein Meerwijck aan het Zuidlaardermeer.

Blauwalgen zijn bacteriën die van nature voorkomen in zoet water. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan de bacterie zich snel vermenigvuldigen. Daardoor kan een groenblauwe laag op het water ontstaan die giftige stoffen kan bevatten. Contact met deze laag of het inslikken van het water kan schadelijk zijn voor mensen en dieren. Door blauwalg kunnen mensen klachten krijgen, zoals huidirritatie, rode ogen, hoofdpijn en buikklachten.

Daarom roept GGD Groningen mensen op om vooraf te controleren of een zwemplek veilig is. Via deze website is per woonplaats te zien waar veilig gezwommen kan worden.

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