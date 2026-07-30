GROTE ZOMERVERKOOP BIJ DE BOOG E-BIKES!  BACK TO SCHOOL! 1 augustus

Winsum – PAS OP… E-BIKE GEVAAR! Zaterdag 1 augustus 2026 kan het zomaar gebeuren…



U komt voor één fiets en gaat naar huis met een glimlach én een e-bike!



GROTE ZOMERVERKOOP BIJ DE BOOG E-BIKES!

BACK TO SCHOOL!

Ook voor de schooljeugd hebben we volop fietsen klaarstaan! Zoek je een goede fiets voor naar school? Kom gezellig kijken, proefrijden en wie weet fiets jij straks helemaal fris en fruitig naar school!

200+ elektrische fietsen uit voorraad leverbaar

Voor jong en oud

Ideaal voor Back to School

Ook nieuwe elektrische fietsen

Wij zijn Victoria-dealer

De Boog E-Bikes

Het Aanleg 9C

9951 SJ Winsum

Parkeren kan bij Praxis op het parkeerterrein.

Volg de aanwijzingen van onze verkeersregelaars!

Liever rustig kijken en alle aandacht krijgen?

Dat kan natuurlijk ook! Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom op afspraak. Zo nemen we alle tijd voor u en helpen we u persoonlijk bij het vinden van de perfecte fiets.

06 44513180

[email protected]

Het wordt weer een spectaculaire dag!

En wees gewaarschuwd… voor je het weet fiets je elektrisch naar huis!

Tot zaterdag 1 augustus bij De Boog E-Bikes in Winsum!

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