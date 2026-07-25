Geen treinen tussen Hoofdstation en Noorderstation door storing

Treinreizigers tussen het Hoofdstation en Delfzijl en de Eemshaven moeten zaterdagmiddag rekening houden met vertraging. Door een storing kunnen er geen treinen rijden.

De problemen begonnen rond 14.30 uur. Volgens spoorbeheerder ProRail is er sprake van een seinstoring. Door deze storing kunnen de seinen tussen het Hoofdstation en het Noorderstation niet goed bediend worden. Om die reden is het treinverkeer tussen de beide stations stilgelegd. Een storingsploeg van de spoorbeheerder is inmiddels ter plaatse en verwacht dat de problemen tot zeker 16.30 uur gaan duren.

Tussen het Noorderstation en Delfzijl en de Eemshaven is wel treinverkeer mogelijk. Treinreizigers wordt geadviseerd om voor vertrek een reisplanner te raadplegen.

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