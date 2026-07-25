Brandweermuseum sluit deuren, maar kijkt vooruit: “Deze plek gaan we missen”

Hoogezand – De verruimde openingstijden van het Brandweermuseum aan de Kleinemeersterstraat in Hoogezand blijken een groot succes. Sinds het museum begin mei meerdere dagen per week geopend is, weten steeds meer bezoekers de weg naar de bijzondere collectie te vinden. Tegelijkertijd breekt een emotionele periode aan: op zaterdag 8 augustus sluit het museum na veertien jaar definitief de deuren op de huidige locatie.

Gemiddeld ontvangen de vrijwilligers zo’n veertien bezoekers per openingsmiddag, met pieken van ongeveer 25 bezoekers op drukke dagen. Volgens het museum reageren bezoekers enthousiast op de uitgebreide collectie historische brandweervoertuigen, uniformen, blusmaterialen en andere bijzondere objecten. Veel bezoekers geven aan verrast te zijn dat zo’n omvangrijke verzameling zich in Midden-Groningen bevindt.

Ook gezinnen weten het museum steeds beter te vinden. Terwijl ouders en grootouders de collectie bekijken, kunnen kinderen zich vermaken met het spuitspel en de skelterbaan. Daarmee is het museum uitgegroeid tot een laagdrempelig uitje voor jong en oud.

Laatste weken op vertrouwde locatie

Bezoekers hebben nog tot en met 8 augustus de kans om het museum aan de Kleinemeersterstraat te bezoeken. Daarna moet het pand plaatsmaken voor woningbouw. Sinds de opening in 2012 bezochten duizenden mensen uit binnen- en buitenland het museum, dat volledig wordt draaiende gehouden door vrijwilligers.

Hoewel afscheid wordt genomen van de huidige locatie, benadrukt de organisatie dat dit niet het einde van het Brandweermuseum betekent. De vrijwilligers zijn inmiddels op zoek naar een nieuwe plek om de collectie ook in de toekomst toegankelijk te houden.

Groot afscheid op 8 augustus

De laatste openingsdag staat volledig in het teken van een feestelijk afscheid. Onder de naam “Kleinemeersterstraat, het was fijn” organiseert het museum een uitgebreid programma.

Hoogtepunt is een optocht met ongeveer zestig historische voertuigen, waaronder oude brandweervoertuigen en klassieke oldtimers, die door Hoogezand-Sappemeer zullen rijden.

Op het museumterrein zijn daarnaast de hele dag activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer genieten van live muziek, een 17 meter lange stormbaan, een brandweer-springkussen en een ontmoeting met Brandweerman Sam. Ook de Modelbouwgroep Noord-Nederland is aanwezig met een expositie van modelbouwvoertuigen en miniaturen. Uiteraard ontbreken ook het spuitspel, de skelterbaan en de catering niet.

Met de feestelijke slotdag willen de vrijwilligers niet alleen afscheid nemen van de locatie, maar ook alle bezoekers, sponsoren, donateurs en andere betrokkenen bedanken voor hun jarenlange steun.

Praktische informatie

Het Brandweermuseum is nog geopend tot en met zaterdag 8 augustus 2026 op de volgende tijden:

Dinsdag: 13.00 – 16.00 uur en 18.00 – 21.00 uur

Woensdag: 13.00 – 16.00 uur

Vrijdag: 13.00 – 16.00 uur

Zondag: 10.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur

De laatste openingsdag is zaterdag 8 augustus 2026. Daarna sluiten de deuren van het museum aan de Kleinemeersterstraat definitief.

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