‘Meteoor’ boven Groningen blijkt opbrandende SpaceX-satelliet

Verschillende inwoners in Groningen hebben vrijdagavond een vuurbal gezien die vanuit het zuidwesten richting het noordoosten bewoog. Naar alle waarschijnlijkheid ging het om een restant van een SpaceX-satelliet.

Meldingen kwamen rond 22.30 uur binnen. Onder meer vanuit de stad Groningen, maar ook vanuit Noordwolde, Eelde en vanaf Vlieland, Utrecht en Arnhem. Op de redactie van OOG kwam beeldmateriaal binnen van het bijzondere verschijnsel. “Wow”, zegt een jong persoon in een filmpje dat werd ingestuurd. “Deze komt net de atmosfeer in en wordt daarom zo heet.”

Wrijving

Dat de terugkeer een opvallend lichtspoor oplevert, heeft te maken met de hoge snelheid waarmee een satelliet de aarde nadert, vaak met tienduizenden kilometers per uur. Zodra het object de bovenste lagen van de atmosfeer raakt, ontstaat er door de wrijving met de luchtmoleculen zo’n extreme hitte dat de temperatuur kan oplopen tot duizenden graden Celsius. De satelliet begint daardoor vrijwel meteen te smelten, op te breken en te verbranden.

Musk begon zeven jaar geleden met het lanceren van de zogeheten Starlink-satellieten, waarmee vanaf grote hoogte wereldwijd internetverbindingen worden aangeboden. Het netwerk wordt onder meer op grote schaal gebruikt door het Oekraïense leger dat hun drones helpt om doelen te bereiken in de oorlog met Rusland.

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