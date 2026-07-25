Grote Markt maakt zich op voor Red Bull District Ride: duizenden bezoekers verwacht

Groningen – Na dagen van bouwen, testen en oefenen is het zaterdagmiddag 25 juli zover: de Grote Markt vormt het decor voor de finale van de Red Bull District Ride. Het is voor het eerst dat dit internationale mountainbike-evenement in Nederland plaatsvindt.

De afgelopen dagen kon het evenement al op veel belangstelling rekenen. Waar het eerst nog ging om de opbouw, kwamen de afgelopen dagen de atleten zelf in actie om het parcours te testen en hun stunts te oefenen. Bij het ontwerp van de baan hebben de deelnemers mee mogen denken. Aan het evenement doet de wereldtop van slopestyle mee, waarmee zij punten vergaren voor de Slopestyle Super League. Slopestyle kan het beste omschreven worden als een kruising tussen mountainbiken en BMX. De rijders maken gebruik van een grotere, stevige fiets waarmee ze de snelheid van het klassieke mountainbiken combineren met bijzondere sprongen, salto’s en trucs uit de BMX-wereld.

Neurenberg

Het evenement vond voor het eerst plaats in 2005 in Neurenberg. Sindsdien zijn er zeven edities geweest. Groningen stond hoog op het verlanglijstje van de organisatie. Met name omdat de binnenstad zich er erg voor leent en de organisatie verwacht dat er mooie beelden gemaakt zullen worden die met het Stadhuis of de Martinitoren op de achtergrond, de hele wereld over zullen gaan.

Onder de deelnemers die zaterdag in actie komen bevindt zich één Nederlander: Pim Schreers. Hij ontving een wildcard voor het evenement. In totaal komen er 21 atleten in actie: vijftien mannen en zes vrouwen. De vrouwen beleven met een eigen competitie hun debuut op het evenement.

In totaal worden er zo’n 20.000 bezoekers verwacht. Zij zijn welkom vanaf 13.00 uur. Op de Grote Markt is er plek voor zo’n 10.000 liefhebbers. Als het plein vol raakt, moeten bezoekers mogelijk tijdelijk wachten. Voor wie er niet live bij kan zijn op de Grote Markt: het evenement wordt vanaf 16.00 uur live uitgezonden via Ziggo Sport en Red Bull TV. De prijsuitreiking vindt rond 19.00 uur plaats.

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