Twee overleden personen gevonden in woning Meerstad

Meerstad – In een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee overleden personen aangetroffen. Dat meldt de politie.

Het is nog onbekend wat er gebeurd is en wie melding van het incident heeft gedaan. De politie praat momenteel met buurtbewoners en doet onderzoek in en rond de woning. Uit een bord in de tuin blijkt dat de woning zojuist verkocht is. De straat is afgesloten.

In de woning was ook een hond aanwezig. Het dier is meegenomen door de dierenambulance.

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