Brandalarm door toiletroker legt treinverkeer tussen Groningen en Zwolle kort stil

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle hebben zaterdagavond te maken gehad met vertraging. In een ICNG (Intercity Nieuwe Generatie) ging het brandalarm af. Dat meldt Oogtv op hun site.

De trein was rond 19.45 uur vertrokken vanaf het Hoofdstation. Ter hoogte van station Meppel moest er met aangepaste snelheid gereden worden. Kort daarna werd er een snelremming ingezet, waarbij de trein tot stilstand kwam ter hoogte van de Spoordijk bij Staphorst. In de trein bleek het brandalarm te zijn afgegaan. Het treinpersoneel ging direct op onderzoek uit en ontdekte dat het alarm was veroorzaakt door een roker die zich op een toilet had verschanst. Na ongeveer een kwartier was de situatie onder controle en kon de trein zijn weg vervolgen richting Zwolle, met Schiphol als eindbestemming.

Omdat het treinverkeer tussen Meppel en Zwolle enige tijd stil heeft gelegen, hebben ook andere treinen vertraging opgelopen. Het gaat om beperkte vertragingen van minder dan tien minuten. De verwachting is dat deze vertraging snel afneemt.

De ICNG is het nieuwe intercitymaterieel van de NS dat sinds kort op het traject van en naar Groningen rijdt. Dit treintype gaat uiteindelijk de Koploper vervangen. De Koploper kwam in de jaren tachtig op het spoor en is na veertig jaar trouwe dienst afgeschreven; een deel van deze vloot is inmiddels al gesloopt.

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