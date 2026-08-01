Boeren voeren actie tegen stikstofplannen op viaduct A7 bij Hoogkerk

Boeren hebben vrijdagavond geprotesteerd op een viaduct over de A7 bij Hoogkerk. De actievoerders zijn niet blij met de stikstofplannen van het kabinet. Om die reden werd er de afgelopen dagen al op meerdere plekken in het land actiegevoerd. Dat meldt Oogtv op hun site.

Het gaat om zogeheten zichtbaarheidsacties waarbij boeren zich langs en boven de snelweg verzamelen. Afgelopen week gebeurde dit onder meer bij Oosterwolde en bij een viaduct over de A7 bij Beetsterzwaag. Bij de acties wordt het verkeer op de snelweg niet gehinderd. Vrijdagavond verzamelden boeren zich aanvankelijk bij Leek. Op het moment dat agenten arriveerden, vertrok de groep richting Groningen, waar de actievoerders zich verzamelden op het viaduct ter hoogte van industrieterrein Westpoort bij Hoogkerk.

Kabinetsplannen

De acties zijn een gevolg van de kabinetplannen om Nederland van het stikstofslot te halen. De stikstofcrisis ontstond in 2019 door een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd was met Europese natuurwetgeving. Hierdoor kwam vast te staan dat de neerslag van stikstof op kwetsbare natuur veel te hoog is. De stikstofcrisis zorgt ervoor dat veel bouwvergunningen vertraging oplopen of worden geweigerd. Twee maanden geleden presenteerde het kabinet een nieuw pakket om de uitstoot te verminderen. Zo moet de uitstoot in de landbouw tot 46 procent afnemen en in de mobiliteit en industrie met 50 procent. Ook mogen er in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare zijn en komen er rond vijftien natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer, en rond 85 andere natuurgebieden zones van 500 meter.

De maatregelen hebben flinke gevolgen voor de Groningse boeren. Niet zozeer vanwege de natuurgebieden, maar wel door de regel dat er maximaal 2,6 koeien per hectare mogen zijn: op dit moment zit ongeveer 25 procent van de boerenbedrijven in de provincie op of boven deze norm. Daarnaast raken ook de strengere regels voor de uitstoot van ammoniak de sector. Belangenorganisaties Farmers Defence Force (FDF) en Agractie laten weten dat de acties vooralsnog publieksvriendelijk blijven, maar sluiten hardere acties niet uit als de plannen niet van tafel gaan.

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