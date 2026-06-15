Nepagenten actief in Haren: politie stuurt Burgernet-waarschuwing

Haren – In Haren zijn zondagavond nepagenten actief geweest. De politie stuurde een bericht via Burgernet om inwoners te waarschuwen.

De Burgernetactie werd in het begin van de avond gestart: “Op dit moment zijn er nepagenten actief in Haren”, schrijft de politie. “Zij vragen onder andere om uw geld, sieraden of uw bankpas bij hen in bewaring te geven. Doe dit absoluut niet en bel alarmnummer 112 als deze personen u benaderen. Deel dit bericht met anderen om hen te waarschuwen.”

Nepagenten actief

De waarschuwing komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen dagen zijn er al verschillende keren nepagenten actief geweest in de regio. Afgelopen week sloegen zij al op diverse plekken in de noordelijke provincies hun slag, waarbij meerdere slachtoffers geld of kostbare spullen kwijtraakten.

Zaterdagavond werd een inwoner van Hoogkerk nog telefonisch benaderd door een nepagent met het verhaal dat er in de omgeving van de woning een gevaarlijk incident had plaatsgevonden. Daarna volgde een soort verhoor waarbij gevraagd werd hoeveel personen er thuis waren en of er ook huisdieren aanwezig waren.

“Trap hier absoluut niet in”

“Trap hier absoluut niet in”, liet de politie naar aanleiding van het incident in Hoogkerk weten. De meldster rook gelukkig direct onraad, hing op en alarmeerde de echte politie en haar familie. Volgens de politie is dit een bekende methode van inbrekers om uit te zoeken met hoeveel mensen je thuis bent en of er waardevolle spullen in de woning liggen.

De politie benadrukt dat zij aan de telefoon of aan de deur nooit zal vragen naar kostbaarheden of bankpassen. Wie twijfelt of de beller of de bezoeker wel een echte agent is, krijgt het advies om direct de verbinding te verbreken en de naam van de desbetreffende medewerker te noteren. Inwoners kunnen vervolgens zelf het algemene nummer 0900-8844 bellen en de centrale vragen om hen door te verbinden met die specifieke collega. Pas dan is er absolute zekerheid dat men met de echte politie te maken heeft.

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