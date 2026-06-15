Twee auto’s botsen op N980 bij Sebaldeburen, geen gewonden

Sebaldeburen – Twee auto’s zijn maandagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Provincialeweg (N980) ter hoogte van de kruising met de Woldweg in Sebaldeburen.

Hulpdiensten waaronder de politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het verkeer werd ten tijde van het ongeval begeleid door twee medewerkers van de Gemeente Westerkwartier, zodat het verkeer veilig langs de ongevalslocatie kon rijden.

De betrokken voertuigen liepen schade op en zullen worden afgesleept door Berger Collewijn. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

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