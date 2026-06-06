Ernstig ongeval op A7 bij Kolham, auto op de zijkant

Kolham – Op de A7 tussen Hoogezand en Groningen heeft zaterdagavond rond 19:00 een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse om hulp te verlenen.

Bij het ongeval is één auto op zijn kant terechtgekomen. Ambulancepersoneel behandelde eventuele gewonden. Over de ernst van mogelijke verwondingen is nog geen informatie bekend gemaakt.

Vanwege het ongeval is de A7 in de richting van Groningen tijdelijk afgesloten voor verkeer. Weggebruikers moesten rekening houden met vertraging en worden omgeleid.

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