Oppositiepartijen stellen spoedvragen over aanpak overlast Martinikerkhof

Groningen – De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, PVV en Forum voor Democratie vragen opheldering van het college over de aanpak van de problemen rond het Martinikerkhof. Dat doen zij na de brandbrief van omwonenden.

De overlast op het Martinikerkhof is sinds een maand exponentieel toegenomen nadat de gemeente halverwege juni ingreep bij de daklozenopvang aan de Spilsluizen. Het grasveld tegenover die opvang, dat destijds de vaste verzamelplek was voor daklozen en dealers, werd door de gemeente met hekken afgesloten. Het gevolg: de groep verplaatste zich naar het Martinikerkhof.

Bewoners van het Martinikerkhof lieten vorige week weten dat zij al lange tijd last hebben van onder meer drugsoverlast en onveilige situaties. In hun brief eisten zij dat de gemeente binnen twee dagen met een pakket maatregelen zou komen. Lees verder op OOGTV.nl

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