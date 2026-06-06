Scooterrijder lichtgewond bij aanrijding in Groningen

Groningen – In de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen heeft een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een auto en een scooter.

Bij de aanrijding raakte de bestuurder van de scooter lichtgewond. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer wordt behandeld door ambulancepersoneel.

Over de omvang van de schade aan de voertuigen is niets bekend. Het verkeer in de omgeving ondervindt mogelijk enige hinder door het incident.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

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