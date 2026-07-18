Marechaussee controleert tientallen voertuigen bij grensovergang Ter Apel

Ter Apel – De Koninklijke Marechaussee heeft bij de grensovergang met Duitsland, ter hoogte van Ter Apel, een grenscontrole uitgevoerd. Daarbij werden tientallen voertuigen en inzittenden gecontroleerd.

Tijdens de controle werden 28 personenauto’s en één bus gecontroleerd. In totaal werden 75 personen gecontroleerd, onder wie 58 Europese en 17 niet-Europese onderdanen.

Volgens de Marechaussee viel op dat meerdere mensen zonder paspoort of identiteitskaart de grens overstaken om in Duitsland te tanken of een kort bezoek te brengen. De dienst benadrukt dat ook voor een kort verblijf over de grens een geldig identiteitsbewijs verplicht is.

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