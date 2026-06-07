Nep-thuiszorgmedewerker slaat toe in Hoornse Meer: politie zoekt getuigen van babbeltruc

Groningen – Een bewoner van de L.M. van Noppenstraat in de wijk Hoornse Meer, vlak bij het Martini Ziekenhuis, is vrijdagmiddag het slachtoffer geworden van een babbeltruc.

Een vrouw wist zich met een smoes de woning binnen te praten en nam vervolgens diverse bezittingen mee. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen.

Het incident vond plaats tussen 15.30 en 16.00 uur. “De verdachte deed zich voor als een medewerker van de thuiszorg”, meldt de politie. Door middel van deze babbeltruc kwam de vrouw de woning binnen, waarna ze de eigenaar bestal. Het vermoeden bestaat dat de dader niet alleen opereerde. Na de diefstal is de vrouw in onbekende richting gevlucht.

Signalement van de verdachte

De politie heeft een duidelijk signalement van de vrouw die de woning binnendrong verspreid. Het gaat om een vrouw met een geschatte leeftijd tussen de 25 en 30 jaar oud. Ze heeft een normale lichaamsbouw, een zwarte huidskleur en is tussen de 1.60 en 1.70 meter lang. Verder heeft zij zwart haar tot op de schouders en sprak zij goed Nederlands.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie vraagt omwonenden of mensen die vrijdagmiddag in de omgeving van de L.M. van Noppenstraat iets verdachts hebben gezien, om zich te melden. Ook mensen met camerabeelden uit de buurt, bijvoorbeeld van een deurbelcamera of dashcam, worden opgeroepen om deze te delen. Informatie kan worden doorgegeven via telefoonnummer 0900 8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

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