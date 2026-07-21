Doneer nu aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland, voor een laatste dierbare herinnering

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.
Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen.
Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.
Stichting Wensambulance Noord – Nederland kunt u ook vinden op Facebook.com.
Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.
En daarom steunen wij en de onderstaande ondernemers dit initiatief! Scan de QR code tussen de foto`s.
Veegservice Friesland
Nijlan 18
8401 XB Gorredijk
06-11220276
https://www.facebook.com/veegservicefriesland/?locale=nl_NL
J. Messchendorp Vertalingen
De Genestetlaan 17
9602 CW Hoogezand
0598 325066
Carcare van Hulsen
Borgweg 38
9914 PG Zeerijp
06 57395948
https://www.instagram.com/carcarevanhulsen/
Autohuis Buursema
Lorentpark 28
9351 VJ Leek
0594 518 877
De Dekenwasserij
Tjalling Harkeswei 89
9241 HM Wijnjewoude
0631237396
Drive by Shadi
Ulgersmaweg 47a
9731 BL Groningen
06 23485013
CJ2 Hosting B.V.
De Deimten 11
9747 AV Groningen
050 571 42 40