Doneer nu aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland, voor een laatste dierbare herinnering

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.

Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen.

Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.

Stichting Wensambulance Noord – Nederland kunt u ook vinden op Facebook.com.

Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

En daarom steunen wij en de onderstaande ondernemers dit initiatief! Scan de QR code tussen de foto`s.

Klik hier om te doneren!

Veegservice Friesland

Nijlan 18

8401 XB Gorredijk

06-11220276

https://www.facebook.com/veegservicefriesland/?locale=nl_NL

J. Messchendorp Vertalingen

De Genestetlaan 17

9602 CW Hoogezand

0598 325066

Carcare van Hulsen

Borgweg 38

9914 PG Zeerijp

06 57395948

https://www.instagram.com/carcarevanhulsen/

Autohuis Buursema

Lorentpark 28

9351 VJ Leek

0594 518 877

https://buursema.nl

De Dekenwasserij

Tjalling Harkeswei 89

9241 HM Wijnjewoude

0631237396

https://dedekenwasserij.nl/

Drive by Shadi

Ulgersmaweg 47a

9731 BL Groningen

06 23485013

https://www.drivebyshadi.nl/

CJ2 Hosting B.V.

De Deimten 11

9747 AV Groningen

050 571 42 40

https://www.cj2.nl/

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