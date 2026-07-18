Auto’s beschadigd bij aanrijding op kruising Damsterdiep

Groningen – Bij een verkeersongeval op het Damsterdiep zijn zaterdagmiddag twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Oogtv.

Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur ter hoogte van de kruising met de Eltjo Ruggeweg. “Een automobilist remde af voor de verkeerslichten”, vertelt Oogtv. “Dit werd door een achteropkomende bestuurder te laat opgemerkt, waardoor een botsing niet meer te voorkomen was.” Bij de aanrijding raakte niemand gewond.

Wel liepen beide voertuigen materiële schade op. Het voorste voertuig werd aan de zijkant geraakt, waarbij een losgeraakt onderdeel in het achteropkomende voertuig bleef steken. De politie is ter plaatse gekomen en heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval. Het overige verkeer ondervond enige hinder van de aanrijding.

Foto's