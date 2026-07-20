Oosterhavenbrug langer deels afgesloten door vertraging

de afzetting, toen het nog volledig dicht was

de afzetting, toen het nog volledig dicht was

Groningen – De werkzaamheden aan de Oosterhavenbrug lopen vertraging op. Daardoor blijft één rijstrook van de brug tot en met woensdag afgesloten. De werkzaamheden lopen uit.

Automobilisten die vanaf de Europaweg richting het centrum en het UMCG rijden, moeten rekening houden met een omleiding. Verkeer in de richting van de Europaweg kan de brug wel gebruiken. Ook fietsers en voetgangers kunnen de brug in beide richtingen blijven passeren. Hulpdiensten en bussen hebben vanuit beide richtingen doorgang via de busbaan.

De verwachting is dat de Oosterhavenbrug woensdag om 18.00 uur weer open is voor al het verkeer.

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