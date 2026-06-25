Aftermovie 112GroningenDag 2026: `Terugblik op een geweldige dag` (Video)

Groningen – Hoewel het inmiddels alweer bijna twee weken geleden is, kijken we nog altijd met veel plezier terug op de 112GroningenDag 2026, die op 13 juni plaatsvond in de Martiniplaza. Volgens organisator Martin Nuver en medeorganisator Robert van der Veen was de vijfde editie een groot succes. Met deze nieuwe Aftermovie, gefilmd en gemonteerd door Marijn Buijse, genieten we nog één keer na van deze bijzondere dag. Ook het weer was prima zegt Robert, nu met deze extreme hitte zouden veel minder mensen zijn gekomen. We knijpen onze handjes dicht en zijn trots.

Bezoekers konden kennismaken met diverse nieuwe demonstraties, waaronder die van het IBT en de reddingshonden. Daarnaast bood de Veiligheidsmarkt volop mogelijkheden om informatie in te winnen bij de vele deelnemende organisaties die zich presenteerden aan het publiek. Alles bij elkaar was het een zeer geslaagde dag. Aftermovie hier.

Naar schatting bezochten ongeveer 6.000 mensen het evenement, waaronder circa 750 kinderen jonger dan vier jaar en genodigden en zo`n 4000 betalende mensen. Organisator Martin Nuver kijkt met trots terug op een uiterst succesvolle editie. Ook medeorganisator Robert van der Veen spreekt van een prachtige dag. Burgemeester Roelien Kamminga was eveneens enthousiast over de grote opkomst en betrokkenheid van deelnemers en bezoekers.

Onder meer de Douane, Ziegler B.V., SAR Nederland, de Politie, Brandweer Groningen, het Ambulanceplein en vele andere organisaties(49 stuks) waren aanwezig. Ook aan de inwendige mens van standhouders en bezoekers was gedacht, met uitstekende koffie van DeKoffiewinkel.com uit Haren. Het evenement werd verder opgeluisterd door optredens van De Bierspiekers uit Spijk.

De steun van sponsoren A&S Vancare (hoofdsponsor) en 101BHV.nl (subsponsor) was van grote waarde voor het slagen van deze dag. Hun bijdrage is namelijk onmisbaar, met alleen entree ben je er lang niet, zeker nu de organisatiekosten steeds verder stijgen. Het blijkt toch ook deze editie weer haalbaar vanwege het enthousiaste publiek en deelnemers.

De organisatie gaat zich de komende periode weer inzetten om ook in 2028 een zesde editie van de 112GroningenDag te kunnen gaan organiseren op deze prachtige A-locatie.

Als blijk van waardering krijgen de vrijwilligers(Crew) van de 112Dag op 26 augustus 2026 nog een goed verzorgde barbecue aangeboden door de organisatie. Zonder hen ben je nergens.

Samen sterk! Bekijk de mooie aftermovie op je gemak en zie dingen die je 13 juni nog niet zag.

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