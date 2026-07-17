Waarschuwingsborden tegen nepagenten geplaatst in Delfzijl

Delfzijl – Op twee locaties in Delfzijl zijn vrijdag tekstkarren geplaatst om inwoners en weggebruikers te waarschuwen voor nepagenten. De waarschuwingsborden staan bij de Zeesluizen en aan de Parallelweg.

Criminelen doen zich voor als politieagent en proberen slachtoffers te overtuigen om geld, sieraden, bankpassen of andere waardevolle spullen af te geven.

De politie benadrukt dat agenten nooit aan de deur komen om geld, bankpassen met pincodes of sieraden op te halen. Inwoners wordt geadviseerd alert te zijn, niemand zomaar binnen te laten en bij twijfel direct contact op te nemen met de politie.

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