Meerdere mensen onwel tijdens marathon in Groningen (update)

Groningen – Tijdens de marathon van Groningen zijn meerdere mensen onwel geworden. Dat meldt de Veiligheidsregio Groningen.

Omdat het gaat om onwelwordingen op verschillende locaties langs het parcours, is opgeschaald naar GRIP 1. Bij deze situatie werken de hulpdiensten gecoördineerd samen om de hulpverlening in goede banen te leiden.

Over het aantal betrokkenen of de oorzaak van de onwelwordingen is nog niets bekend. Diverse ambulances zijn ter plaatse. Zie ook VR.

Update:

Meerdere deelnemers aan de halve marathon zijn bevangen door de hitte. Het grootste gedeelte van deze slachtoffers zijn bij de finish behandeld. Twee slachtsoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Alle deelnemers aan de halve marathon zijn inmiddels gefinished.

De brandweer zorgt op een tweetal plaatsen voor koeling door verneveling van water.

In verband met de toegankelijkheid het evenement, willen we iedereen verzoeken om niet naar de locatie van het evenement te komen, zodat hulpdiensten hun werk goed kunnen uitvoeren.

De ontwikkelingen rondom de gezondheid van de deelnemers aan de hele marathon wordt gemonitord. Op dit moment is de situatie stabiel.

De brandweer heeft een extra vernevelingspunt opgebouwd aan de finish.

