Tijdens de 112GroningenDag 2026 is HartslagNu ook aanwezig, reanimeren redt levens

HartslagNu is het landelijke reanimatie-oproepsysteem dat bij een hartstilstand direct burgerhulpverleners en beschikbare AED’s in de buurt van het slachtoffer alarmeert. Door snel te handelen in de eerste minuten kan een leven worden gered. Want: hoe sneller de reanimatie start, hoe groter de overlevingskans.

Bij onze stand vertellen we je graag meer over hoe HartslagNu werkt en waarom de inzet van burgerhulpverleners zo ontzettend belangrijk is. Wil je weten hoe jij zelf burgerhulpverlener kunt worden? Of ben je benieuwd wat er gebeurt zodra er een reanimatiemelding binnenkomt? We leggen het je graag uit en beantwoorden al je vragen.

Ben je al aangemeld als burgerhulpverlener? Dan ben je ook van harte welkom. Je kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld je account of de MijnHartslagNu app.

Kom langs, stel je vragen en ontdek hoe jij kunt bijdragen aan een hartveilige omgeving. Samen maken we het verschil.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten op de 112GroningenDag op 13 juni 2026!

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni.

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,75 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

