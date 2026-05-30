Eén gewonde bij aanrijding op kruising in Leek

Leek – Op de kruising van de Euroweg met het Boveneind in Leek heeft maandagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden tussen twee personenauto’s. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Het ongeval ontstond toen een automobilist die het Boveneind wilde opdraaien een andere automobilist, die al op die weg reed, over het hoofd zag. Vervolgens kwamen beide voertuigen met elkaar in botsing.

Politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Eén slachtoffer is voor verdere behandeling overgebracht naar een ziekenhuis. Over de aard en ernst van het letsel is niets bekend.

Door het ongeval ondervond het verkeer op en rond de kruising enige hinder. Beide voertuigen raakten dusdanig beschadigd dat ze moesten worden afgesleept.

De politie handelt de verdere afwikkeling van het incident af.

