Celstraf geëist tegen man uit Appingedam voor geweld tegen agente

Appingedam – Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een 34-jarige man uit Appingedam, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De man wordt ervan verdacht op 1 maart een politieagente te hebben mishandeld in de binnenstad van Groningen.

Volgens het OM sloeg de verdachte de agente meerdere keren met zijn vuist tegen de grond. De officier van justitie rekende het de man zwaar aan dat het geweld werd gepleegd tegen een politieagent die op dat moment haar werkzaamheden uitvoerde.

Het Openbaar Ministerie stelt dat de gevolgen voor de agente aanzienlijk zijn geweest en beschouwt de mishandeling als een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Volgens de officier ondersteunen camerabeelden deze lezing van de gebeurtenissen. Daarbij benadrukte zij dat de politie volgens het onderzoek niet de agressor was.

De zaak werd behandeld door de rechtbank, die op 12 juni uitspraak doet. Dat meldt RTV Noord.

