Dakbrand in Hoogezand na blikseminslag

Hoogezand – In een woning aan de Kalkwijk in Hoogezand heeft vrijdag aan het begin van de avond brand gewoed na een vermoedelijke blikseminslag. De brand ontstond in het dak van de woning. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden het huis zonder problemen verlaten.

Rond 17.45 uur werd de brand ontdekt. Bij aankomst van de brandweer werd direct begonnen met bluswerkzaamheden om de vlammen te bestrijden. Daarbij kwam veel rook vrij. Met onder meer de inzet van een hoogwerker wist de brandweer de zichtbare brandhaarden binnen ongeveer een kwartier onder controle te krijgen.

Hoewel er geen vlammen meer zichtbaar waren, bleef de brandweer daarna bezig met nabluswerkzaamheden op de bovenverdieping. Ook werd een kat uit de woning gered. Volgens een omwonende ging aan de brand een harde knal en een felle lichtflits vooraf, wat erop wijst dat een blikseminslag de oorzaak van de brand kan zijn. De exacte oorzaak wordt verder onderzocht.

Foto's