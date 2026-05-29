Mogelijke explosieven aangetroffen bij PreZero aan de Gideonweg

Groningen – Het terrein van afvalverwerker PreZero aan de Gideonweg, vlak achter de Euroborg, is vrijdagmiddag deels ontruimd nadat meerdere vermoedelijke explosieven waren aangetroffen.

De politie heeft nog niet bevestigd wat er precies is gevonden, maar spreekt wel van meerdere mogelijke ‘projectielen’.

Volgens medewerkers van PreZero gaat het om (onderdelen van) grote granaten of tankmunitie. De objecten zouden zijn aangetroffen tussen sloopafval. Het personeel ontdekte de vermoedelijke explosieven nadat een van de voorwerpen een sorteermachine had laten vastlopen.

Na de vondst werd het terrein uit voorzorg volledig ontruimd in afwachting van de komst van de EOD.

