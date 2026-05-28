Voormalig kantoorpand Regattaweg gekraakt

Groningen – Krakers hebben eerder deze week een voormalig kantoorpand aan de Regattaweg betrokken. Volgens de groep willen zij het sterk verwaarloosde gebouw opknappen en weer bewoonbaar maken.

Het pand staat al jaren leeg en verkeert in slechte staat. Rondom het gebouw staan bouwhekken en veel ramen ontbreken. Het Dagblad van het Noorden meldt dat eigenaar Regatta BV plannen heeft om appartementen in het pand te realiseren. De gemeente Groningen werkt daar echter niet aan mee, omdat het gebouw een bedrijfsbestemming heeft. Daarnaast mag het pand niet worden gesloopt vanwege de karakteristieke status.

De krakers zeggen tegenover het Dagblad dat ze hard werken aan het herstel van het gebouw. Ze omschrijven zichzelf als “een groep creatievelingen, studenten en handige Harries”. Volgens de groep hebben zowel de eigenaar als de politie deze week al een bezoek gebracht aan het pand. De eigenaar zou inmiddels aangifte hebben gedaan, aangezien kraken wettelijk verboden is.

