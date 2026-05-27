Auto te water in Delfzijl

Delfzijl – Woensdagavond is aan de Kustweg een voertuig te water geraakt. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

Bij aankomst troffen hulpverleners twee personen aan die in handboeien langs de kant zaten. Volgens omstanders zouden mogelijk nog meer personen in het voertuig aanwezig zijn geweest. Over het fietspad lagen verschillende brokstukken verspreid.

De toedracht van het incident is nog onduidelijk. Vermoedelijk is aan het ongeval een achtervolging voorafgegaan.

