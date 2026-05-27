Nep-hulpverlener uit Stad duikt opnieuw op als EHBO’er ondanks veroordeling

Groningen – De man die bekendstaat als de nep-ambulancebroeder uit Groningen zou zich in het afgelopen pinksterweekend weer hebben voorgedaan als gediplomeerd zorgmedewerker tijdens een evenement. Dat meldt stadsblog Sikkom woensdagmiddag.

Op de Campina Boerderijdag in Marum, waar hij werd ingehuurd voor EHBO, zou de inmiddels beruchte Stadjer zich onterecht als werkend ambulancebroeder hebben voorgedaan en hebben geprobeerd een volledig arsenaal aan medische apparatuur en medicatie uit te stallen.

Samen met andere EHBO’ers werd de politie gecontacteerd, maar de dienst had het te druk om te komen. Een dag later volgde er alsnog een melding bij de politie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van valsheid in geschrifte en identiteitsfraude.

Volgens de organisatie van de Campina Boerderijdag is de EHBO geregeld via een externe gecertificeerde partij. Naar hun weten hadden alle ingezette hulpverleners de juiste kwalificaties.

Beruchte nep-hulpverlener wacht op hoger beroep na veroordeling

De man is in het verleden vaker in het nieuws geweest, omdat hij zich voordeed als politieagent, brandweerman en ambulancebroeder. Hij gebruikte daarbij gestolen uniformen en reed rond in ambulances met zwaailicht en sirene en medische spullen. Ook verleende hij meermaals hulp aan mensen die dachten dat hij een echte ambulancebroeder was.

Daarvoor werd de Stadjer vorige maand veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf (waarvan 10 maanden voorwaardelijk) en een beroepsverbod van drie jaar. Maar de Stadjer is nog op vrije voeten, omdat hij een hoger beroep tegen zijn veroordeling afwacht.

