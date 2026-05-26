140 asielzoekers brengen nacht door bij `Hanzeplaza`

Ongeveer 140 asielzoekers zijn maandagavond vanuit Ter Apel overgebracht naar congrescentrum Hanze Plaza in Groningen voor tijdelijke nachtopvang. De gemeente Groningen bood daarmee opnieuw noodopvang om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De nacht van maandag op dinsdag lijkt voorlopig de laatste nacht te zijn waarin Groningen deze opvang verzorgt.

Sinds vorige week worden asielzoekers tijdelijk elders ondergebracht om te voorkomen dat zij buiten moeten overnachten. Ook Stadskanaal en Gieten stelden eerder al noodopvang beschikbaar.

Foto's