Twee doden bij ernstig verkeersongeval in Eerbeek, 1 man(57) komt uit Haren

Eerbeek/Haren – Bij een zeer ernstig verkeersongeval aan de Harderwijkerweg in Eerbeek zijn vrijdagavond twee personen om het leven gekomen. Bij het ongeval waren een motor en een personenauto betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond 23.18 uur. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar hulp mocht voor beide betrokkenen niet meer baten.

De overleden motorrijder blijkt een 57-jarige man uit Haren te zijn. De bestuurder van de auto, een 19-jarige man uit Eerbeek, kwam eveneens om het leven. Volgens de politie waren er geen andere inzittenden betrokken bij het ongeval.

De Harderwijkerweg werd na het incident volledig afgesloten voor uitgebreid onderzoek. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

