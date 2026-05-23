Uitslaande schuurbrand in Harkstede

Harkstede – Aan de Hamweg in Harkstede is zaterdag brand uitgebroken in een vrijstaande schuur. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand om voldoende materiaal en water ter plaatse te krijgen.

De brand is uitslaand, maar vormt volgens de brandweer geen direct gevaar voor de naastgelegen woning. Alle aanwezigen konden het pand op tijd verlaten. Er zijn geen gewonden gevallen.

In de schuur bevindt zich een gasfles, waardoor er risico bestaat op een ontploffing. De brandweer houdt daarom afstand en bestrijdt de brand van buitenaf. Om voldoende bluswater beschikbaar te hebben zijn meerdere voertuigen ingezet, waaronder een tweede bluswagen, een schuimblusvoertuig en een hoogwerker.

Over de omvang van de schade is nog niets bekend. De oorzaak van de brand is onduidelijk.

Foto's