Groningen biedt tijdens Pinksterweekend nachtopvang aan asielzoekers uit Ter Apel

Groningen – De gemeente Groningen gaat vandaag, morgen en overmorgen nachtopvang bieden aan asielzoekers uit Ter Apel. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan een verzoek van de minister van Asiel en Migratie aan burgemeester Roelien Kamminga.

De opvang vindt plaats in congrescentrum Hanzeplaza. Hoeveel asielzoekers daar zullen overnachten, is nog niet bekend en hangt af van de instroom in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers worden ’s avonds vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht en keren de volgende ochtend weer terug.

Wethouder Manouska Molema noemt de opvang een kwestie van solidariteit. Volgens haar wil de gemeente voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen tijdens het Pinksterweekend. Tegelijkertijd benadrukt zij dat het om een tijdelijke oplossing gaat voor een landelijk probleem.

Het Rode Kruis verzorgt de inrichting van de opvanglocatie en de begeleiding van de asielzoekers. De gemeente zegt vertrouwen te hebben in een “humane opvang” door de hulporganisatie.

Bedrijven en omwonenden in de omgeving van Hanzeplaza zijn inmiddels geïnformeerd over de tijdelijke opvang.

