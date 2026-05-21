Man (32) rijdt zonder geldig rijbewijs, auto in beslag genomen

Winsum – De politie heeft dinsdag 19 mei een 32-jarige inwoner van de gemeente Het Hogeland aangehouden. De politie zag dat de man een auto bestuurde in Winsum.

De politie herkende de 32-jarige man, omdat hij bekend staat om het rijden onder invloed en het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Tijdens de controle bleek dat zijn rijbewijs nog steeds ongeldig verklaard was. Ook bleek na het uitvoeren van een speekseltest dat hij vermoedelijke onder invloed was van cannabis en cocaïne. De 32-jarige man is daarna aangehouden.

In verband met het herhaaldelijk rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs is de auto waarin de man reed in beslag genomen.

Foto's