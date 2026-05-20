Melding grote brand in keuken Folkingestraat onder controle (update)

Groningen – De brandweer werd woensdagavond gealarmeerd voor een brand in een restaurant aan de Folkingestraat in Groningen. Ze hebben gezien de meldingen opgeschakeld naar grote brand.

De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Er kwam een groot watertransport ter plaatse.

Brand in afzuiging

De brand is ontstaan in de keuken en zou zich bevinden in de afzuiging van het restaurant. Door een snelle inzet lijkt het er nu op dat we de brand onder controle hebben.

Ze doen nu een inspectie van het afzuiginstallatie. Zie ook VR Groningen.

Mede door de dichte bebouwing in de binnenstad hebben uit voorzorg snel groot opgeschaald om bij eventuele uitbreiding van de brand voldoende bluscapaciteit te hebben. Er is afgeschaald.

Sloopwerkzaamheden

We gaan sloopwerkzaamheden uitvoeren om er zeker van te zijn dat er niets meer brand. In oude panden is vaak veel hout verwerkt en dat willen goed controleren en dat kan alleen door ruimtes open te breken.

