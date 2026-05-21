Meld Misdaad Anoniem tips: Wapens, drugs en geld aangetroffen

Marum – Naar aanleiding van meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem (MMA) heeft de politie vorige week een instap gedaan in een woning in Marum. Daarbij werden onder andere een geladen vuurwapen, meerdere andere wapens, verdovende middelen en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen.

De verdachte was op dat moment niet aanwezig in de woning en kon toen niet worden aangehouden.

19 mei, is de verdachte — een 35-jarige inwoner van de gemeente Westerkwartier — door het Arrestatieteam aangehouden in zijn voertuig. Bij de aanhouding werd opnieuw een grote hoeveelheid munitie aangetroffen. Ook zijn in de woning van de verdachte wederom wapens gevonden.

De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zal door de recherche worden verhoord.

Foto's